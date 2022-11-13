Soylu'dan 'tatbikat' fotoğrafıyla paylaşım yapan Türkkan'a ağır yanıt

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'tatbikat' fotoğrafını paylaşarak ""Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" dedi. Bu paylaşım, Türkkan ve Soylu arasında sert bir polemiğe neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Kasım 2022 Pazar, 15:38
Soylu'dan 'tatbikat' fotoğrafıyla paylaşım yapan Türkkan'a ağır yanıt
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde  "Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılmıştı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabı üzerinden, tatbikata katılan Bakan Soylu'nun görüntülerini kullanarak "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı. 

Lütfü Türkkan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan ağır bir yanıt geldi. Türkkan'ın paylaşımının görselini paylaşan Soylu, İYİ Partili milletvekilini şu ifadelerle hedef aldı:  

Soylu, ''Şehit ailesine küfreden aşağılık,geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar"' ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun paylaşımı: 

Lütfü Türkkan, Süleyman Soylu'nun bu paylaşımını karşılıksız bırakmadı. İYİ Partili milletvekili, Soylu'ya hitaben "Geçmişini de bugününü de herkes gibi ben de biliyorum senin" ifadelerini kullandı. 

 

 

 


Soylu Lütfü Türkkan tatbikat deprem tatbikatı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler