Soylu'dan 'tatbikat' fotoğrafıyla paylaşım yapan Türkkan'a ağır yanıt

13 Kasım 2022 Pazar, 15:38

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde "Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılmıştı.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabı üzerinden, tatbikata katılan Bakan Soylu'nun görüntülerini kullanarak "Bu kafa çökmekle kurtulur mu?" ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

Lütfü Türkkan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan ağır bir yanıt geldi. Türkkan'ın paylaşımının görselini paylaşan Soylu, İYİ Partili milletvekilini şu ifadelerle hedef aldı:

Soylu, ''Şehit ailesine küfreden aşağılık,geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar"' ifadelerini kullandı.

İşte Soylu'nun paylaşımı:

Lütfü Türkkan, Süleyman Soylu'nun bu paylaşımını karşılıksız bırakmadı. İYİ Partili milletvekili, Soylu'ya hitaben "Geçmişini de bugününü de herkes gibi ben de biliyorum senin" ifadelerini kullandı.