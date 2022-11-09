Soylu nikah şahitleri olmuştu, eski AKP Hakkâri Milletvekili adayı Zeydan artık CHP'de
Eski AKP Hakkâri Milletvekili adayı Necip Zeydan, CHP'ye katıldı. Pinyanişi aşiretinin önde gelenlerinden biri olan Zeydan'ın parti rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan Necip Zeydan'a rozetini taktı. CHP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı öncülüğündeki "Doğu Masası" çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımların sürdüğü belirtildi.
Doğu Masası çalışmaları kapsamında son olarak Hakkâri’den 2011 seçimlerinde AKP milletvekili adayı olan Necip Zeydan'ın CHP'ye katıldığı bildirildi.
Açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeydan'ı parti genel merkezindeki makamında kabul ederek rozetini taktığı kaydedildi.
SOYLU'YLA AYNI KAREDE
CHP'ye katılan Necip Zeydan, Doğu Anadolu'da yaygın olan aşiretlerden Pinyanişi'nin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Zeydan, aşiretin "kanaat önderi" Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan'ın geçen ay yapılan düğününde yer almıştı.
Düğünde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da çiftin nikah şahitliğini yapanlar arasındaydı. Düğün için Soylu "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda" ifadelerini kullanmıştı.
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