Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan videolu açıklama: 'Siyasi ilişkilerim olsa bana dokunmazlardı'

Yayınlanma: 11.10.2024 - 15:57

Güncelleme: 11.10.2024 - 15:57

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde, Köfteci Yusuf’un Ankara’daki iki şubesinde alınan numunelerde domuz eti tespit edildiği iddiası gündemdeki yerini koruyor.

Bakanlık tarafından denetimlerde Türkiye’de birçok şubesi bulunan Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edildiği ortaya çıkmıştı.

Çıkan iddialar sonrası sessizliğini koruyan şirket, dün bir açıklama yapmış ve yaşananların “kumpas” olabileceğini iddia etmişti.



VİDEOLU YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Olay sonrasında kamera karşısına geçen Köfteci Yusuf, yayınladığı videoda çarpıcı ifadelerde bulundu.

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, “Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı" dedi.

"TUZAK KURANLARIN TUZAKLARINI ALLAH GÖRÜYORDUR"

Yaklaşık 35 dakikalık video açıklamada Akkaş; kaçtığına yönelik iddiaları da yalanlayarak şöyle konuştu:

"Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı, böyle sonuçlar da çıkmazdı. Birileri diyor ya hani nerede? Ben 28 yıldır buradayım. Şu 45 gündür de azıcık vicdan ya bu adam nerededir? Ara fabrikadan birini ben evet fabrikadayım. Her gün fabrikadayım. Her gün işimdeyim. Nasıl nerede olabilirim ki? Yüzümde bir kara mı var, bir yerlere kaçacağım ben? 12.000 kişilik emekçimin emeklerini bırakıp gidebilecek bir insana benziyor muyum?

Biz çok çok ahlaklı emekleriyle gıdım kıdım para kazanmaya uğraşan emekçi bir şirketiz. Bugüne kadar bir sürü oyun oynadıkları insanlar çok kolay emeksiz para kazanıyor olabilirler. Onların belini bükmüş olabilirler, bileklerini bükmüş olabilirler ama çok yanlış insana çattılar. Allah'ın sevgili kuluna çattılar. İçerisinden hayır doğacak, güçlenerek çıkacağız. Çok eminim, çok eminim. Çok şükür ve gerçekten yani hani derler ya tuzak kuranların tuzaklarını Allah görüyordur. Allah'ın da bir düşündüğü vardır değil mi? Çok şükür bakın beklememiz bile işimize belki de yaradı. Çünkü biz devletin adaletine güveniyoruz. Biz davanın sonucunu bekliyoruz ve biz bunu kazanacağımıza çok inanıyoruz. Azıcık teknik bilgisi olanlar bu işten alınan insanlar oradaki hataları yanlışlıkları zaten görüyorlar."