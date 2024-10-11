Nusret'ten Köfteci Yusuf’a 'domuz eti' göndermesi
Domuz eti skandalıyla ülke gündemine oturan Köfteci Yusuf’a, Nusret’ten dikkat çeken gönderme geldi. Nusret'in Instagram'dan yaptığı paylaşım çok sayıda yorum aldı.
Köfteci Yusuf’ta çıkan domuz eti sonrasında gıda sektöründe yaşanan skandallar tek tek gündeme geliyor.
Gündeme oturan domuz eti skandalı sonrasında Köfteci Yusuf’tan videolu bir açıklama gelmişti.
"SİYASİ İLİŞKİLERİM OLSA..."
Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, “Bu ülkede yabancı bir firma olsam veya siyasi ilişkilerim olsa, onlardan besleniyor olsam o zaman dokunamazlar. Birileri bizi çok güçlü gibi anlatıyor. Benim öyle bir gücüm olsa buradan numune de alınmazdı" demişti.
"KALİTE HİÇBİR ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR"
Dünyaca ünlü restoran sahibi Nusret’ten de Köfteci Yusuf’a bir gönderme videosu geldi.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nusret açıklamasına da “Kalite hiçbir zaman pahalı değildir siz ve sağlığınız bizim için çok çok değerli ve önemli” yazdı.
İşte o paylaşım...
Etiketler: #Nusret Gökçe #Köfteci Yusuf
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