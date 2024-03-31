Ordu'da seçimi kim kazandı? Ordu başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları...

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Ordu'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:26
Ordu'da seçimi kim kazandı? Ordu başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Ordu yerel seçim sonuçları...
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Ordulular 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Ordu'da seçimi hangi aday kazandı? 

ORDU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Zekai Sana, AKP'den Mehmet Hilmi Güler, İYİ Parti'den Enver Yılmaz, Zafer Partisi'nden Sevinç Başaran, YRP'den Adem Ağca, DEM Parti'den ise Necmettin Durmuş başkan adayı olarak aday gösterildi.

ORDU'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Ordu'da "Zekai Sana, Mehmet Hilmi Güler, Enver Yılmaz ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Ordu 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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