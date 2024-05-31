İYİ Parti'ye bağlı belediyelere 'genelge'

İYİ Parti'ye bağlı belediyelere, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ve Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş imzasıyla "Şeffaflık, Eşitlik ve İsrafla Mücadele Genelgesi" gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 17:46
İYİ Parti'ye bağlı belediyelere 'genelge'
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Partiden yapılan açıklamada, genelgenin İYİ Parti'ye bağlı belediyelerin kamu kaynaklarını etkin, verimli ve adil şekilde kullanmasını sağlamak, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimsemek ve kamu yönetiminde etik standartları yükseltmek için hazırlandığı belirtildi.

Genelgenin, Türkiye genelindeki tüm belediyelerde de prensip olarak uygulanması önerildi.

Genelgede, "Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi", "İsrafı Önleme", "Doğal Yaşamı Koruma ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere 3 başlık altında 7 maddeye yer verildi.

"Eşitlik ve Şeffaflık İlkesi" başlığı altında, "İYİ Partili belediyelerin içerisindeki tüm atamalar ve terfiler, liyakate dayalı olarak gerçekleştirilmeli, işe alımlar ve terfi süreçleri, adayların nitelikleri, deneyimleri ve performanslarına dayanmalıdır. Belediye başkanları ve yöneticiler, aile üyelerini veya yakın ilişkide bulundukları kişileri atama veya terfi yapmaktan kaçınmalıdır" uyarısı yapıldı.


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