İzmir'de gözaltılar artıyor: Deniz Yücel'den İzmir Valisi ve Emniyet Müdürü'ne flaş uyarı!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir'de gençlerin gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Yücel, İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel'e seslendi. Yücel, "İzmir sokaklarındaki bu şiddet görüntülerinin sorumlusu sizsiniz" dedi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor.
İzmir'de en az 70 yurttaş gözaltına alındı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel sert tepki gösterdi.
"SİZİ UYARIYORUM..."
Yücel'in açıklaması şu şekilde:
"Bu ülkenin sağduyulu, vatansever, demokrat insanları, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı sokağa çıkıp tepkisini ortaya koyuyor.
İzmir'de de, başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce vatandaşımız demokratik haklarını kullanmak için sokakta...
Halkımız Türkiye'de ifade özgürlüğü istiyor, temel haklara yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor, demokrasi diyor.
Sayın İmamoğlu'na uygulanan yargı terörüne ve haksızlıklara karşı çıkıyor.
Ancak o vatansever insanlar hukuk dedikçe, adalet dedikçe biber gazıyla, tazyikli suyla ve orantısız güçle karşılık veriliyor.
İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel! Sizi uyarıyorum... İzmir sokaklarındaki bu şiddet görüntülerinin sorumlusu sizsiniz.
Bu şiddete derhal son verin..."
Bu ülkenin sağduyulu, vatansever, demokrat insanları, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı sokağa çıkıp tepkisini ortaya koyuyor.— Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) March 21, 2025
İzmir'de de, başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce vatandaşımız demokratik haklarını kullanmak için…
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