İzmir'de sığınmacı protestosu: Ya Batı'ya ya da ülkelerine gidecekler

Yayınlanma: 19.07.2023 - 22:07

Güncelleme: 19.07.2023 - 22:27

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri, İzmir Karşıyaka’da AKP iktidarının sığınmacı politikasını protesto etti. HKP üyeleri, “Ülkemizi işgal etmiş ortaçağcı istilacıların tamamı Batı’ya ya da ülkelerine gidecek!” yazılı pankart açtı. Atatürk’ün kalpaklı portresinin bulunduğu, “Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler” sözünün yer aldığı pankart da eylemde yer aldı.

Basın açıklamasını okuyan HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak,“Ülkemizi işgal etmiş ortaçağcı istilacıların tamamı Batı’ya ya da ülkelerine gidecek. Bugün Türkiye’de bir mülteci, göçmen, sığınmacı sorunu yok; Türkiye’nin nüfus yapısını değiştirerek Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürme amacıyla 13 ila 15 milyon cihatçının bir proje kapsamında Türkiye’yi işgal etmiş olma sorunu var ve bu işgal giderek de artıyor” dedi.

“SINIRLARIMIZI YOLGEÇEN HANINA ÇEVİRDİLER”

Çolak, açıklamasının devamında özetle şunları kaydetti:

“Emperyalist haydut ABD, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde olduğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmaktadırlar. İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine de ‘BOP’ adını verdiler. Ülkemizi BOP çerçevesinde en az üç parçaya bölmek için de ülkemizi ortaçağcı gericilerin istilasına uğrattılar.

İşçimiz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız AKP’giller’in yarattığı işsizlik, pahalılık, zam, zulüm cehenneminde kavrulurken, ülkemiz AKP’giller ve reisinin eliyle ortaçağcı istilacıların cennetine çevrilmiştir. AKP’giller ve reisi AB’den, BM’den üç kuruş para kopartırım mantığıyla sınırlarımızı kevgire döndürüp, yolgeçen hanına çevirdiler.”

HKP’li Tacettin Çolak, 23 Temmuz’da da Ankara Ulus’ta eylem yapacaklarını duyurdu.