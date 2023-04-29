İzmir'de yalancı kalabalık! İşte manipülasyonun ayrıntıları

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyaları kapsamında İzmir'de düzenlediği miting alanının "gerçek" fotoğrafları ortaya çıktı. Kalabalık süsü verilmek istenen miting alanının aslında fotoğraflarda gösterildiği kadar dolu olmadığı anlaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 18:41
İzmir'de yalancı kalabalık! İşte manipülasyonun ayrıntıları
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Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AKP'nin İzmir mitingindeki yalanları bir bir anlattı.

Düzenlenen mitingde, meydanın kalabalık gözükmesi için özel bir açı kullanıldığı ortaya çıktı.

"Erdoğan’ın İzmir mitingini an itibari ile nasıl manipüle ettiklerini paylaşıyorum... Fotoğraflar anlık!" diyen Mollaveisoğlu, şu fotoğrafları paylaştı:

Tuncay Mollaveisoğlu, bir sonraki paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:

"Seçim fotoğrafı bile sahte. Gündoğdu’dan Cumhuriyet meydanına kadar montajla doldurmuşlar meydanı, kordonu... Üstelik bu sahte fotoğraf en üst yetkililer tarafından paylaşıldı... 'En çirkin yalan, çocuğa ve halka söylenen yalandır. Çünkü her ikisi de kolay kanar.'"


İzmir Miting tuncay mollaveisoğlu

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