Banu Özdemir'e hakaret eden H.Ç uzlaşma yolunu seçti, 35 kişi adına bağış yaptı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Çav Bella davasından beraat eden eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir’in yaptığı paylaşımın altına hakaret içerikli yorum yazan bir kişi daha uzlaşma yolunu seçerek özür diledi. H.Ç., Özdemir’e özür diledikten sonra 35 kişi ve kurum adına fidan bağışında bulundu.

İzmir’de geçen yıl bazı camilerin hoparlörlerinden Çav Bella marşı duyulmuştu. Marşın yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan Banu Özdemir hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla dava açılmıştı. Bir hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir, yapılan yargılama sonunda da beraat etmişti.

Özdemir’in yaptığı paylaşımın altına hakaret içerikli yorum yazan H.Ç., uzlaşma yolunu seçerek özür diledi. H.Ç hakkında şikâyette bulunan Özdemir’in uzlaşma şartları kabul edildi. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Özdemir’in avukatı Merve Uçanok, “Müvekkilim, kendisine hakaret eden bir şüpheli ile Eren Bülbül, Berkin Elvan, Oğuz Arda Sel gibi çocuklarımız adına fidan bağışı yapması karşılığında uzlaştı. Böylelikle hem kendisine hakaret eden şahıs için önemli bir ders oldu hem de ormanlarımıza katkı sağlanmış olundu” dedi.

Şule Çet, yakılarak öldürülen trans kadın Hande Kader, voleybolcu Ebrar Karakurt, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Toprak Dede olarak bilinen Hayrettin Karaca, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Filenin Sultanları gibi çeşitli kişi ve kurumların isimlerinin bulunduğu 35 fidan bağışı Orman Vakfı’na şüpheli H.Ç tarafından yapıldı.