Financial Times: 'İmamoğlu'nun siyasi kaderi Erdoğan'ınkini andırıyor...'

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:55

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, iptal edilen İstanbul seçimlerinin ardından YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi dünya basınının gündemine oturdu.

Konuya ilişkin bir analiz yayınlayan İngiliz Financial Times gazetesi, "Karar, İmamoğlu'nun gelecek yıl yapılacak seçimlerde Erdoğan'a karşı meydan okumasını tehdit ediyor" değerlendirmesinde bulunsa da makale, "İmamoğlu'nun siyasi kaderi Erdoğan'ınkine benziyor" yorumuyla sonlandı.

İşte, o makaleden öne çıkan noktalar:

"İSTANBUL'U ERDOĞAN'DAN ALDI..."

- Kamuoyu yoklamaları İmamoğlu'nu düzenli olarak, Haziran ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın potansiyel rakibi olabilecek adaylardan biri olarak gösteriyor. (...) İmamoğlu da [Saraçhane'deki] mitingde, "Bu dava, halkımızın sıkıntılarını, yoksullaşmasını ve eğitimden adalete kadar pek çok sorununu örtbas etmeye yönelik çirkin bir çabanın sonucudur" dedi. Açıkça isim vermeden Erdoğan'ı, 'Kararı veren kişi' olmakla suçladı. 2019'da tekrarlanan seçimlerde İmamoğlu, Erdoğan'ın seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını rekor bir farkla yenerek 16 milyon nüfuslu şehrin kontrolünü çeyrek asır sonra ilk kez Erdoğan'ın siyasi hareketinin elinden aldı.

"İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KADERİ..."

- İmamoğlu'nun siyasi kaderi bazen Erdoğan'ınkine benziyor. Türkiye'nin lideri 1994 yılında İstanbul belediye başkanı seçildikten sonra ulusal çapta öne çıktı. Ancak 1998 yılında okuduğu bir şiir nedeniyle "halkı kin ve nefrete teşvik etmek" suçundan dört ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı ve siyasete katılması yasaklandı. Erdoğan'ın haksız yere yargılandığı algısı, dört yıl sonra İslamcı kökenli partisinin genel seçimleri kolayca kazanmasıyla seçmenleri harekete geçirdi. Erdoğan hakkındaki yasak daha sonra kaldırıldı ve başbakan olarak meclise girmesine izin verildi.