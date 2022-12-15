Son Dakika... Bakan Bozdağ'dan İmamoğlu kararına ilişkin açıklama: 'Kesinleşmiş ne hapis ne de siyasi yasak vardır'

15 Aralık 2022 Perşembe, 15:15

"Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2022 Yılı Toplantısı"na katılan Adalet Bakanı Bozdağ, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla siyasi yasak ve 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kesinleşmiş hapis ve siyasi yasak yok. Böyle bir algı oluşturuldu. Bu karara karşı temyiz yolu açıktır, nihai karar sonra açıklanacak" dedi.