İzzet Özgenç'ten tutuklama açıklaması: Karar bizi rezil edecek
İktidara yakınlığıyla bilinen hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutuklanmasına "uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz" diyerek tepki gösterdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı iddia edilen sözleri nedeniyle gece yarısı gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Sedef Kabaş hakkında verilen tutuklama kararına, yakın dönemde döviz krizi nedeniyle ‘OHAL’e hazır olun’ uyarısı yapmasıyla hatırlanan, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın hukukçulardan Prof. Dr. İzzet Özgenç’ten tepki geldi.
Karar üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Herhangi bir kişiye hakaret asla tasvip edilemez” diyen Özgenç, açıklamasının devamında “Ancak, salt hakaret suçundan dolayı tutuklama kararı verilmesi de asla kabul edilemez. İstanbul’da sulh ceza hakiminin verdiği malum karar, uluslararası camiada bizi rezil etmekten başka bir sonuç doğurmaz” ifadelerini kullandı.
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