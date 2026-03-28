İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından AKP'li Şamil Tayyar'dan dikkat çeken 'Bahçeli sonrası' yorumu

28.03.2026 14:44:00
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, dikkat çeken bir yorum yaptı. Tayyar, "Bahçeli sonrası genel başkanlık için adı geçen Yönter’e siyaset yolunun kapandığı anlaşılıyor" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, dün gece yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Partinin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise istifanın küskünlüğe dayalı olmadığını Yönter'in akademik kariyer için izin istediğini söyledi.

"YÖNTER'E SİYASET YOLU KAPANDI"

Kamuoyunda tartışmalar sürerken AKP'li eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar'dan da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Tayyar, Bahçeli'nin açıklaması sonrası, "Bu açıklamayla, Bahçeli sonrası genel başkanlık için adı geçen Yönter’e siyaset yolunun kapandığı anlaşılıyor. Devlet Bey, çok zarif ve şık bir dokunuşla, incitmeden, kırmadan parti içi ‘gelecek senaryolarını’ da sonlandırmış oldu" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"MHP Lideri Devlet Bahçeli, İzzet Ulvi Yönter’in akademik çalışmalara yoğunlaşacağı için genel başkan yardımcılığından istifa ettiğini açıkladı.

‘Bizde küskünlük olmaz’ dedi, MHP’nin diğer partilere benzemediğini söyledi.

Yönter’e akademik çalışmaları nedeniyle başarı dilerken, aslında yeni istikametini üniversite olarak çizmiş oldu.

Bu açıklamayla, Bahçeli sonrası genel başkanlık için adı geçen Yönter’e siyaset yolunun kapandığı anlaşılıyor.

Devlet Bey, çok zarif ve şık bir dokunuşla, incitmeden, kırmadan parti içi ‘gelecek senaryolarını’ da sonlandırmış oldu."

"DEVLET GÜCÜ ARKASINDA"

Bahçeli'nin konuşması öncesi ise Tayyar, şunları yazmıştı:

"MHP, bir partiden fazlasıdır. Lider, doktrin ve teşkilat üçlemesi, koruyucu kalkanıdır. Oyu artar, azalır ama hep var olur. Lidere rağmen oyun kurulmaz, kurulana oyun denmez.

Ayrıca. Devlet Bey, ilerleyen yaşına ve hastalığına rağmen siyaseten en güçlü dönemde. Devlet gücü arkasında. Hem Devlet hem Devlet."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında, "İstifa küskünlüğe dayalı değildir" dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.
MHP'de "ajan" polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter'in istifasıyla sarsılan süreçte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın paylaşımı dikkat çekti.