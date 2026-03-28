MHP'li İzzet Ulvi Yönter istifa etmişti: Devlet Bahçeli'den ilk açıklama

28.03.2026 14:21:00
Haber Merkezi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden istifa etmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında, "İstifa küskünlüğe dayalı değildir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, dün gece yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı. 

Yönter’in istifası, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı ve “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi.

BAHÇELİ'DEN İLK AÇIKLAMA: "AKADEMİK KARİYER İÇİN..."

Yönter'in istifası siyaset kamuoyunda çok tartışılırken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Bahçeli yaptığı ilk açıklamasında, "Kendisinin partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. İzzet bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmaları için bir müsaade istemişlerdir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir" dedi.

Bahçeli'nin ifadeleri şu şekilde:

"Sayın İzzet Yönter bey, genel başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı. Kendisinin değerli katlıları olmuştur. Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı bir yapı değildir. İzzet Bey akademik çalışmaları için müsaade istedi. Bugün kazanmış olduğu doktora sıfatını daha ileriye taşımak için müsaade istemişlerdir. Küskünlük yok. Yönter'in partimize katkısı çoktur.

Hem siyasete hem de akademik kariyerine devam ederken iş bölümünün sonucudur. MHP'de kırılma kırgınlık bize yabancıdır. Kendisine akademik kariyerinde başarılar diliyorum. Kısa bir süre içerisinde değerli bir kardeşimiz sorumluluğunu üstlenecek. Her şeyin hayırlısını düşünmek lazımdır."

'MHP’ye sızan ajan' paylaşımları gündem olmuştu! MHP'li İzzet Ulvi Yönter istifa etti MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yönter, “Gördüğüm lüzum üzerine görevimden istifa ediyorum” açıklamasını yaptı. Yönter’in istifası, kısa süre önce sosyal medyada yaptığı ve “MHP’ye sızan ajan” ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından geldi.
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından... Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken paylaşım MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in istifasının ardından Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'in yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Yönter’in istifası sonrası Saral’dan ‘manidar’ paylaşım MHP’de “ajan” polemiğinin ardından İzzet Ulvi Yönter’in istifasıyla sarsılan süreçte, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın paylaşımı dikkat çekti.