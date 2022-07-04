Jale Nur Süllü'den YHT tepkisi: 'Eskişehirlililere düşen hep çile'

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:20

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Eskişehirlilerin Yüksek Hızlı Tren çilesini, soru önergesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Eskişehir’e ayrılan yolcu kontenjanının azalması ve tren seferlerinin yetersizliği nedeniyle yaşanan mağduriyeti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soran Süllü, “Şehir olarak sahip olduklarımız siyasi iktidarca elimizden alınmaya çalışılarak hemşerilerimiz, her alanda mağdur edilmeye devam ediyor. Önceden seyahatten birkaç saat önce gar gişesinden bilet alabilen Eskişehirliler, haftalar öncesinden almaya çalışsalar bile, bilet bulamaz oldu. YHT sefer sayılarının ve yolcu kontenjanının azaltılarak hızlı trenden yararlanma hakkımızın kısıtlanmasını kabul etmiyoruz” dedi.

"VATANDAŞLAR KARAYOLUNA MECBUR EDİLİYOR"

Sürekli zam gelse de nispeten daha ucuz olan Yüksek Hızlı Tren'e talebin arttığını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “Tren yollarının kavşak noktası olan Eskişehir, tarihsel ve kültürel özelliğiyle demiryolu ulaşımının yoğun talep gördüğü bir şehirdir. Özellikle, Covid-19 küresel salgını ile başlayan süreçte Eskişehir’den hareket eden ve sadece Eskişehir’e ulaşan YHT seferleri azaltılırken, Ankara ve İstanbul trenleri için de kontenjan azaltımı gerçekleşmiştir. Eskişehir’den Ankara ve İstanbul yönüne gitmek isteyenlerin bilet bulması neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Bu nedenle vatandaşlarımız, daha maliyetli ve zaman açısından uzun süren karayoluna mecbur edilmektedir. Hızlı tren seferlerinde şehrimize ayrılan kontenjan yetersizliğinin yanı sıra, sefer saatleri de sorunludur. Örneğin Ankara’da günü birlik bir işi ya da ziyareti olan vatandaşımızın Eskişehir’e dönebileceği son YHT tren saati 19.40’tır. Mutlaka bir gece seferi eklenmeli; kontenjan ve seferler gözden geçirilerek yaşanan mağduriyete son verilmelidir” çağrısında bulundu.