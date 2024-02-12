Kabine toplantısı bugün: Gündemde neler var?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde öğretmen atamaları ve ekonomideki gelişmeler var. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 09:33
Kabine toplantısı bugün: Gündemde neler var?
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Kabine, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Saray'da toplanacak.

Öğretmenlere kadro tahsisine ve atama takvimine ilişkin ayrıntılar gündeme gelecek. Sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın branş bazlı çalışmaları gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek.

Terörle mücadelede kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde süren operasyonlar değerlendirilecek. 31 Mart öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirler görüşülecek.

EKONOMİDE YOL HARİTASI GÖRÜŞÜLECEK

Ekonomideki yol haritası da kabine toplantısında masada olacak... Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar ele alınacak.

Dış politikada ana gündem, 'Gazze' olacak.

İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi, Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması ve yaralıların tahliyesi konuları istişare edilecek. 


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