Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler olacak?
Türkiye iç ve dış siyaseti başta olmak üzere, ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısının yeni tarihi merak edilmeye başladı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler olacak?
Kabine toplantısı tarihi, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Normalde her 2 haftada bir düzenlenen Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun takvimi nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamamıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman? Kabine gündeminde neler olacak?
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
2024 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı için tarih araştırmaları başladı. Yeni yılın ilk Kabine toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleşti. Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısının 29 Ocak'ta yapılması bekleniyordu fakat toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takviminde yer almadığı için yapılamadı. Yeni toplantı tarihi henüz açıklanmadı fakat Kabine'nin 12 Şubat 2024 Pazartesi günü toplanması bekleniyor.
KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak olan Kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi değerlendirilecek. Öte yandan Kabine'de öğretmen atamalarının da ele alınması bekleniyor.
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