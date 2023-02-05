Kabine yarın toplanacak: Peki masada neler var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yarın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak. Terörle mücadele ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreci, EYT teklifi toplantıda öne çıkacak başlıklar arasında yer alacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 17:17
Kabine yarın toplanacak: Peki masada neler var?
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EYT ile ilgili kanun teklifi, 7'inci yargı paketi, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci... Kabine, 2 haftalık aranın ardından yine yoğun bir gündemle toplanacak.

TRT Haber'de yer alan habere göre, EYT'lilere ilişkin düzenleme toplantının öncelikli gündem maddesi. Komisyonda kabul edilen teklif aalı günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlanacak.

Düzenlemeyle ilk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı elde edecek.

'ÇAT-KAPI' HACİZ İŞLEMİ DE TARİHE KARIŞACAK

7'nci Yargı Paketi kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı. Düzenlemeyle 'çat-kapı' haciz işlemi de tarihe karışacak.

Kira ve komşuluk uyuşmazlıklarına ara buluculuk şartı getirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE 

Terörle mücadele de toplantıda değerlendirilecek. Yurt içinde ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlardaki son durum görüşülecek.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİK SÜRECİ

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek. İzlenecek yol haritası görüşülecek. 


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