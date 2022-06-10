Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması

10 Haziran 2022 Cuma, 13:40

Kadıköy Belediyesi'nin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi.

Kadıköy Belediyesi'nin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları, karar doğrultusunda Odabaşı'nın makam odasında eşya tespitinde bulundu. Tespitin ardından makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.

Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'ndan haciz işlemiyle ilgili açıklama geldi. Yaklaşık 3 saat süren haciz işlemi sonrasında odada bulunan koltukların, masaların, sandalyelerin ve televizyonun haczedildiğini belirten Odabaşı, “Hacze konu olan dosya, imar uygulamasından kaynaklanan şuyulandırma bedelinin artırılmasına ilişkindir” dedi.

“BAKANLAR KURULU RİSKLİ ALAN İLAN ETTİ”

Dava konusu olan ve Kadıköy Belediye Encümen kararları ile şuyulandırma yapılan alanların; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teklifi üzerine 9 Mayıs 2013 tarih ve 2013/4749 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Riskli Alan” ilan edildiğini ifade eden Odabaşı, şunları söyledi:

“6306 sayılı kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasında: ‘Bakanlık; riskli alanlara, rezerv yapı alanlarına ve riskli yapıların bulunduğu taşınmazlara ilişkin her tür harita, plan, proje, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile tapulaştırma yapmaya… yetkilidir' denilmektedir. Dolayısıyla söz konusu alanlara ilişkin her türlü tasarruf hakkı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na aittir”