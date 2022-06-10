Kadıköy Belediyesi'ne haciz: Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu

10 Haziran 2022 Cuma, 07:38

Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.

Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları tarafından, Odabaşı'nın makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.

Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.