Kadıköy Belediyesi'ne haciz: Şerdil Dara Odabaşı'nın odasındaki eşyalara el konuldu
Kadıköy Belediyesinin 2 milyon 156 bin 145 liralık borcu nedeniyle Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın makam odasındaki eşyalar haczedildi.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Belediyesinin V.A, H.K, S.K, F.F. ve S.G'ye 2 milyon 156 bin 145 lira tutarındaki borcundan dolayı, mahkemenin kararı doğrultusunda Belediye Başkanı Odabaşı'nın makam odasında haciz işlemleri yapıldı.
Polis ekipleriyle belediye binasına giden icra memurları tarafından, Odabaşı'nın makam odasındaki yemek masası ve koltuklar haczedildi.
Muhafaza altına alınan mallar yediemine bırakıldı.
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