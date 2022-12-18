Polis tokadına HDP’den tepki: Hesap vereceksiniz
HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye polisin tokat atmasına HDP’den tepki geldi. Partinin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz!” denildi.
İstanbul Kadıköy'de düzenlenen Adalet Nöbeti'nde Marmara Tutuklu Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAYDER) ve Birleşik Mücadele Güçleri (BMG) öncülüğünde, aileler “Hasta ve infazı yakılan tutsaklara özgürlük, tecride son” sloganıyla Boğa Heykeli önünde bir araya geldi.
Eylem sırasında bir polis eski HDP Şırnak Milletvekili ve İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü’ye tokat attı. O anları görüntüleyen Artı TV kameramanı Mehmet Zeki Kaya, gözaltına alındı. Kaya'nın emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
HDP'DEN AÇIKLAMA
Polis şiddetine tepki yağarken, konuya ilişkin HDP’nin Twitter hesabından gelen paylaşımda da şunlar kaydedildi:
“Arkasına iktidarın Suç İşleri Bakanı’nın gücünü aldığını sanan bu çete üyesi de arkasındaki güçler de suçlarının cezasını çekecekler. Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz!”
Arkasına iktidarın Suç İşleri Bakanı’nın gücünü aldığını sanan bu çete üyesi de arkasındaki güçler de suçlarının cezasını çekecekler. Roboski Katliamının yıldönümünde Ferhat Encü’ye atılan bu tokadı ne biz ne de halklarımız unutacak. Hesap vereceksiniz! pic.twitter.com/qApXPkykit— HDP (@HDPgenelmerkezi) December 18, 2022
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