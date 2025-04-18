Kadın Dayanışma Komiteleri'nden 'normal doğum' pankartına tepki: 'Anormal olan sizin ülkeyi yönetmeniz!'

Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:25

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:26

Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK), Sivasspor'un Fenerbahçe maçında sahaya Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkmasına Ankara, İstanbul ve İzmir'de dört farklı noktaya “Anormal olan sizin ülkeyi yönetmeniz” yazılı pankart asarak tepki gösterdi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NI ETİKETLEDİLER

Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Madem binlerce erkekle dolu stadyumda futbolcuların eline tutuşturduğu pankartla kadınlara ‘normal’i dayatmaya kalkıyor Sağlık Bakanlığı, o zaman işte bizim pankartlarımız. Normali, anormali, nasıl doğurmamız gerektiğini, her şeyin iyisini çok bilenlere sesleniyoruz: Normal olan hesap sormaktır, anormal olan sizin ülkeyi yönetmeniz” denilerek, Sağlık Bakanlığı etiketlendi.

KDK pankartları Ankara’da Sağlık Bakanlığı, İkbal Uzuner’in katledildiği İstanbul Edirnekapı Surları, bebek acil hastalarını yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan çetenin anlaştığı ileri sürülen özel hastanelerden İstanbul Avcılar Hospital önüne ve işçi cinayetlerine dikkat çekmek için İzmir Çiğli’ye asıldı.

Açıklamayla birlikte paylaşılan ve Kadın Dayanışma Komiteleri tarafından hazırlanan videoda ise Sağlık Bakanlığı'nca binlerce erkeğin olduğu bir statta kadınların nasıl doğum yapması gerektiğinin söylenmesi eleştirildi.

KDK, asıl normalin kadınların öldürülme korkusu olmadan yaşaması, yenidoğan bebeklerin kötü bir sağlık sisteminde ölmemesi, güvencesiz çalışma ve işçi cinayetlerinin son bulması olduğunu vurguladı.

Kadınların doğum kararlarını kendilerinin vereceği belirtilen videoda, “Bu akılsızlığın hesabını sormak için sizleri Kadın Dayanışma Komiteleri’ne çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.