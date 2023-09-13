Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edildi, tekme tokat darbedildi!
İstanbul Esenler metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yolcu, diğer yolcular tarafından darbedildi.
Kirazlı-Yenikapı seferini yapan metroda, dün öğle saatlerinde yolculuk yapan bir kişi, iddiaya göre metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti.
Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı.
YUMRUKLARLA İNDİRİLDİ
Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi.
Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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