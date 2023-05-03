Canan Kaftancıoğlu: Onları kötülükleri ile baş başa bırakalım, debelenip dursunlar!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:59

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:04

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir kebapçıda yemek yiyen gençleri ziyaret etti.

"HEP BİRLİKTE NEFES ALMAMIZA SADECE 11 GÜN KALDI"

Gençlerle sohbet eden ve "Mutlaka oy kullanın" diyen Kaftancıoğlu, o anların videosunu Twitter hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Gençler, kendini genç hissedenler; hep birlikte nefes almamıza, dudaklarımızın kenarına gülümsemelerimizin takılı kalmasına sadece 11 gün kaldı. Kötüleri hiç muhatap almayalım ve onları kötülükleri ile baş başa bırakalım, debelenip dursunlar. İnanç, neşe ve umut kötülüğü yenecek:)"