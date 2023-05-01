İmamoğlu 1 Mayıs'ta Zonguldak'tan seslendi: 'Bizim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak'

Yayınlanma: 01.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 01.05.2023 - 13:29

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere sayılı gün kaldı. Bu süreçte Millet İttifakı bileşenleri de il il gezerek yurttaşlarla bir araya geliyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Millet Buluşmaları kapsamında Zonguldak'ta yurttaşlarla bir araya geldi.

"YARADAN ÜMİDİNİ KESMİŞ BUNLARDAN"

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkan satırlar şu şekilde:

* Millet İttifakı olarak vatandaşın sandıkta hakkını alacağı bir heyetiz. Liyakatli bir ekibiz. Bu liyakatli ekip memleketi milletin evlatlarıyla yönetmeye geliyor. Millet geliyor. 'Ben her şeyi bilirim' diyen insana 'hadi evine' diyoruz. Horonu tek başına oynarım diyen akıl duvara toslar. Ben horonu milletimle oynarım.

* Herkes eşit ve muteber olacak. izim en çılgın projemiz hak, hukuk, adalet olacak. Ben de bu coğrafyanın bir evladıyım. Bu canım Türkiye'de ne zamandan gözünün içine bakıp, alnına bir cihaz tutup bir kişinin daha milliyetçi olduğu anlaşılıyor. Sen bana oy veriyorsan 'milliyetçi', vermiyorsan 'vatan haini'. Hadi oradan, haddi bil! Sen kim oluyorsun da vatan evladına hain diyorsun? Seçimde oy veriyorsa iktidara milli irade, oy vermiyorsa darbeci. Bunlar aklını yitirmiş. Beş senedir dua ediyorum Allah'ım akıl ver diye. Faydasız. Yaradan ümidini kesmiş bunlardan. Keşke biraz akıl zuhur etseydi. Etmedi. Kalbi buzlaşmış diye karşınızdaki insanı kırmayın. Sevginizle, vicdanınızla buzları eritin.

* Yerli ve milli olan yerli üretimi destekler öyle değil mi? Peki neden yerli taş kömürü üretimine desteği bıraktılar da, her tarafı ithal kömürle dolduruyorlar? Hani yerli ve milli? Kadın istihdam oranı yüzde 30. Böyle özgürlük olur mu? Kadını özgürleştireceğiz! Ben icraatçı bir insanım. Bu şehirlerin yeni düzeni çağdaş olacak. Şehirlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak. Zonguldak hakkını alacak.

* Biz sosyal yardımları tam 5 katına çıkardık 5. Süt dağıtacağız dedim, 'Hani süt verecektiniz, görmedik' dedi. 130 bine yakın çocuğumuza günlük süt dağıtıyoruz. Çocukların eline sütü teslim ettik, kimse duymadı. Biz sizin gibi yardımın şovunu yapacak değiliz. İşte yerli ve milli olmaya buralardan bakacaksın.

14 MAYIS MESAJI

* 14 Mayıs'a çok az kaldı. Sandıklarda görev alacağınıza, Türkiye Gönüllüleri'ne katılacağınıza söz veriyor musunuz? Kazanıyoruz Zonguldak... Her şey çok güzel olacak. Zonguldak hazır, bıraksam buradan Çankaya'ya yürüyecek. Kalın sağlıcakla.