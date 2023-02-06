Ünlü psikiyatrdan çocuklar için 'deprem' uyarısı

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 20:00

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 20:01

Türkiye bugün korkunç bir sabaha uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde 1541 kişi hayatını kaybetti.

Son olarak Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken; bu süreçte uzmanlardan açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

"YAKINLARLA BERABER OLMA İHTİYAÇLARINA ODAKLANILMALI"

Psikiyatr Yankı Yazgan da deprem sonrası psikolojik ilk yardım konusundaki paylaşımında ‘çocukların bu felaket döneminde ruh sağlığının bozulmasını önlemek, korumak için, barınma, beslenme, uyku ve yakınlarla beraber olma ihtiyaçlarına odaklanılması gerektiğini’ söyledi.

Çocukların bu felaket döneminde ruh sağlığının bozulmasını önlemek korumak için ilk önce şu ihtiyaçlara odaklanalım: Barınma, beslenme, uyku. Yakınlarla beraber olma. — Yankı Yazgan (@yankiyazgancom) February 6, 2023

Yazgan, sosyal medya paylaşımında, “Felaketin hemen sonrasında kimseyi aç ve açıkta bırakmamak, güvenli yerlerde yakınlarıyla beraber olmalarını sağlamak özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki ruhsal travmatik etkileri azaltmak için etkili olur” dedi.