Siyasi operasyon iddiası: Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Yayınlanma: 20.01.2025 - 12:03

Güncelleme: 20.01.2025 - 12:39

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası başlayan İmralı süreci, siyasette yeni tartışmalara yol açtı.

Sürecin Anayasa değişikliğine evrileceği konuşulurken, sürece karşı net tavır koyan İYİ Parti'de de hareketli günler yaşanıyor.

ÜNAL KARAMAN İSTİFA ETTİ

Son olarak partinin Ankara milletvekili Kürşad Zorlu istifa etmişti.

Zorlu'nun AKP'ye geçeceği beklenirken, eski Genel Başkan Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen Konya milletvekili Ünal Karaman da istifa kararı aldı.

Karaman, kararını parti yönetimine sundu.

AKP'YE Mİ GEÇİYOR?

Karaman'ın da AKP'ye katılacağı kulislerde konuşuluyor. Cumhuriyet'e konuşan kurmaylar ise istifaların arkasında partiye yönelik operasyonun olduğunu belirtiyor.

Partinin yükseliş döneminde olduğunu kaydeden kaynaklar, İmralı süreci ve Anayasa değişikliğine ilişkin izledikleri politikalardan iktidarın rahatsız olduğunun altını çiziyor.