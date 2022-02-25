Kamu Başdenetçisi Malkoç: İnsanımız hak arama yollarını yeterince bilmiyor
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'nin temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeye olduğunu öne sürdü.
Tekirdağ'a gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı öncesinde bir otelde gazetecilerle buluştu. Kamu denetçiliğinin yaptığı çalışmaları anlatan Malkoç, "Şunu memnuniyetle ifade edeyim ki; özellikle son 10-15 yılda Türkiye'de hem temel hak ve özgürlükler konusunda ciddi anayasal değişiklikler ve yasal değişiklikler oldu" dedi.
"Bunların topluma anlatılması, insanımızın anayasal haklarını bilip ve bunun bilincinde olması ve bu hak arama yollarını kullanması çok önemli" diye devam eden Malkoç, "Çünkü bizim anayasa ve yasalarımıza baktığımızda temel hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeydeyiz" iddiasında bulundu.
Malkoç, bununla birlikte konuyla ilgili iki problem olduğunu belirtip "Birincisi insanımız bu temel hak ve özgürlüklerini, hak arama yollarını yeterince bilmiyor, ikincisi de hukukun üstünlüğü konusunda yeterince Türkiye'de kültürümüz oluşmamış. İşte kamu denetçiliği gibi kurumlar hem hak arama yollarını anlatmak ve hukukun üstünlüğü konusunda idareciler ve şehirlerimizdeki insanlarla buluşmak üzere program yapılmakta" diye konuştu.
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