Kanada'ya okumaya giden öğrenciler hakkında 'gay' diyen başkandan yeni açıklama

08 Aralık 2021 Çarşamba, 09:47

AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilova Belediyesi'ndeki Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda, Dilovası’ndaki yurttaşlarla ilgili yoksulluk hatırlatması yapıp ekmek kuyruklarından bahseden Saadet Partili Meclis Üyesi Turan Tekgül'e, Kanada’ya giden öğrenciler üzerinden, “Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş” diyerek cevap vermişti. Şayir'in bu sözlerinin tepkilere neden olması üzerine söz konusu meclis toplantısının görüntüleri de Dilova Belediyesi'nin sosyal medya sayfalarından kaldırılmıştı.

Dilovası'nda yaklaşık 2 bin kişinin Kanada'ya göç ettiği iddiaları üzerinden ilçedeki işsizlik oranı ve ekonominin eleştirildiği sırada eşcinsellere ilişkin konuşmaya başlayan Şayir'in açıklamaları tepki çekince başkan geri adım atmak zorunda kaldı.

Başkan'ın skandal ifadeler kullandığı görüntüler:

ÖZÜR DİLEDİ

AKP'li Şayir, bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla özür diledi. "Sevgili Dilovalı Hemşehrilerim" diye başlayan açıklamada, kendisine yoksullukla ilgili soru soran meclis üyesine tepki gösteren Şayir, "Gençlerimize verdiğimiz kıymetin ve geleceğimiz için ortaya koyduğumuz mücadelenin en büyük şahidi Dilovalılardır" dedi.

Başkan'ın özür içeren açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İlçemizin kıymetli gündeminin böyle asılsız bir hadise ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntümü dile getiriyor, yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılan kardeşlerimden özür diliyorum."

İşte o paylaşım:











