Kanada'ya okumaya giden öğrenciler hakkında 'gay' diyen başkandan yeni açıklama
Kocaeli'nin AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçeden Kanada’ya giden gençler hakkında "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" ifadelerini kullanmıştı. Şayir, gelen tepkiler üzerine özür dilediği bir açıklama yaptı.
AKP'li Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilova Belediyesi'ndeki Aralık ayı Meclis Toplantısı'nda, Dilovası’ndaki yurttaşlarla ilgili yoksulluk hatırlatması yapıp ekmek kuyruklarından bahseden Saadet Partili Meclis Üyesi Turan Tekgül'e, Kanada’ya giden öğrenciler üzerinden, “Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş” diyerek cevap vermişti. Şayir'in bu sözlerinin tepkilere neden olması üzerine söz konusu meclis toplantısının görüntüleri de Dilova Belediyesi'nin sosyal medya sayfalarından kaldırılmıştı.
Dilovası'nda yaklaşık 2 bin kişinin Kanada'ya göç ettiği iddiaları üzerinden ilçedeki işsizlik oranı ve ekonominin eleştirildiği sırada eşcinsellere ilişkin konuşmaya başlayan Şayir'in açıklamaları tepki çekince başkan geri adım atmak zorunda kaldı.
Başkan'ın skandal ifadeler kullandığı görüntüler:
ÖZÜR DİLEDİ
AKP'li Şayir, bugün Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla özür diledi. "Sevgili Dilovalı Hemşehrilerim" diye başlayan açıklamada, kendisine yoksullukla ilgili soru soran meclis üyesine tepki gösteren Şayir, "Gençlerimize verdiğimiz kıymetin ve geleceğimiz için ortaya koyduğumuz mücadelenin en büyük şahidi Dilovalılardır" dedi.
Başkan'ın özür içeren açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"İlçemizin kıymetli gündeminin böyle asılsız bir hadise ile meşgul edilmesinden dolayı üzüntümü dile getiriyor, yanlış anlaşılmadan dolayı gönlü kırılan kardeşlerimden özür diliyorum."
İşte o paylaşım:
December 8, 2021
Video Haberler
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
- Kılıçdaroğlu'ndan Çamlı'ya: 'Arkadaşlar Yeliz konuşuyor'
- TRT'ye yayını kestiren soru
- Van'daki korkutan deprem kameralarda
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
En Çok Okunan Haberler
- TİSK Genel Sekreteri Koç'tan asgari ücret açıklaması
- Sigara ve alkole gelecek zammı açıkladı
- Sokak ortasında şoke eden görüntü
- TRT'den 2 dizi için final kararı
- Millet, Cumhur'a fark atıyor
- Fatih Terim hakkında yeni gelişme
- Elon Musk 'beyin çipi' projesi için tarih verdi
- Tuncay Özkan'dan TBMM'de gündemi sarsacak açıklama
- Altında tarihi rekor
- Uğur Şahin’in videosu ortalığı karıştırdı