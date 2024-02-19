Karabük 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karabük'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük'te Rafet Vergili Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KARABÜK'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
MHP
Göz Atın
Rafet Vergili
25.429 %39,83
AK PARTİ
Burhanettin Uysal
24.874 %38,96
İYİ PARTİ
Dursun Altıparmak
11.550 %18,09
SAADET
Mehmet Yüce
893 %1,40
BBP
Mahmut Malkoç
687 %1,08
DSP
192 %0,30
BTP
134 %0,21
TKP
89 %0,14
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