Karabük 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karabük'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Karabük'te AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:59
Karabük 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Karabük'te AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 7 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Karabük'te Rafet Vergili Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 KARABÜK'TE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

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Rafet Vergili

25.429 %39,83

AK PARTİ

Burhanettin Uysal

24.874 %38,96

İYİ PARTİ

Dursun Altıparmak

11.550 %18,09

SAADET

Mehmet Yüce

893 %1,40

BBP

Mahmut Malkoç

687 %1,08

DSP

192 %0,30

BTP

134 %0,21

TKP

89 %0,14


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