‘Karamsarlığı kenara bırakın’
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kurultayla Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına dikkat çekti.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Herkes umutsuzluğu ve karamsarlığı bir kenara bıraksın. Çok çalışarak bu topraklarda umudu büyütmeye ve yeşertmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki yerel seçimde tarihi bir başarı elde edeceğiz. Sonrasında gerçekleştirilecek genel seçimlerde de tarihi bir başarı elde ederek Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında iktidar olacağız” ifadelerini kullandı.
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