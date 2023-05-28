Kars Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kars'ta ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:12

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:12

Kars'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KARS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kars'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 95'i açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KARS'TA NE KADAR OY ALDI?

Kars'ta Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56.33 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KARS'TA NE KADAR OY ALDI?

Kars'ta Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.67 oy aldı.

14 MAYIS KARS'TA SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kars seçim sonuçları! Kars'ta Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kars'ta kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KARS'TA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kars'ta yüzde 39.53 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KARS'TA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta yüzde 54.48 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KARS'TA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kars'ta yüzde 5.52 oranla oy aldı.