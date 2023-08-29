Kars'ta skandal görüntüler... Kayyum atığı çaya döktü: 'Hem kent suçu hem çevre felaketi'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 17:32

Güncelleme: 29.08.2023 - 17:48

Kars Belediyesi’ne ait vidanjörün içerisindeki atık sular Kars Çayı'na boşaltıldı. Kars Çayı'na atık boşaltılan anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, duruma “Bu nasıl bir belediyecilik anlayışı. Peynir Müzesi’nin hemen yanından Kars çayına vidanjör boşaltıyorlar. Kars’a yazık oluyor. Kayyumlar şehirlerimizi yaşanmaz hale getirdi” sözleriyle tepki gösterdi.

HEM KENT SUÇU HEM DE BİR ÇEVRE FELAKETİ

CHP’li Alp Cumhuriyet’e yaptığı açıklamalarda Kars'ta atıksu arıtma tesisinin bulunmadığına dikkat çekerek, kentin tüm atıklarının Kars Çayı'na boşaltıldığını vurguladı. Alp “Arıtma tesisinin ihalesi daha önce dört kere iptal edilmiş. Seçimden önce göstermelik bir temel atıldı. Şu an yapım aşamasında çalışmaları devam ediyor. Kars'ta kentsel atıklar, endüstriyel atıklar, hastane atıkları, hayvan hastanesinin atıkları, şehrin bütün kanalizasyonu şehri boydan boya geçen Kars Çayı’na dökülüyor. Kars Çayı'nın etrafında şu an kokudan geçilmez durumda. Kars Çayı'nın devamında da sulama barajı var. Atıklar hiçbir arıtmaya maruz bırakılmadan doğrudan baraja gidiyor, barajdan da tarlalara gidiyor. Bu tarlalara buğday ekiliyor. Buğday un oluyor, insanlar bunu tüketiyor. Kars'ta öyle bir döngü var ki insanlar kendi katı atıklarını tüketir hale geldiler. Bu hem kent suçu hem de bir çevre felaketi” dedi.

ÇED SÜRECİ ŞEFFAF DEĞİL

Kars Belediyesi'nin kayyum yönetiminde bulunduğunu anımsatan Alp, “Şehri kayyum anlayışından kurtarmamız gerekiyor. Çünkü kayyumların şehre karşı bir sorumluluğu ve aidiyetleri bulunmuyor. Kentlerin ekolojik dengesine dikkat etmiyorlar. Bu bir yönetim sorunu. Yapımına başlanan atık su arıtma tesisinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) aşaması şeffaf değil. Belediye hukuka uygun davranmalı” diye konuştu.