Kartal 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kartal'da seçimi kim kazandı? Kartal Belediye başkanı kim oldu?
Kartal seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kartal'da hangi aday ne kadar oy aldı? Kartal Belediye başkanı kim oldu?
Kartal yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.
KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
AKP
Hüseyin Karakaya
CHP
Gökhan Yüksel
İYİ Parti
Altınok Öz
Yeniden Refah
Nevzat Şavluk
Zafer Partisi
Kemal Alper Ürünker
Saadet
Murat Çeker
HÜDA PAR
Abdurrazzak Temel
DEVA Partisi
İltan Ekmekçioğlu
KARTAL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?
Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.
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