Kartal 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kartal'da seçimi kim kazandı? Kartal Belediye başkanı kim oldu?

Kartal seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçimde Kartal'da hangi aday ne kadar oy aldı? Kartal Belediye başkanı kim oldu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:24
Kartal 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları: Kartal'da seçimi kim kazandı? Kartal Belediye başkanı kim oldu?
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Kartal yerel sonuçları 2024 için geri sayım başladı. Seçmenler 31 Mart Pazar günü büyükşehir belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belirlemek için oy kullandı.

KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

AKP

Hüseyin Karakaya

CHP

Gökhan Yüksel

İYİ Parti

Altınok Öz

Yeniden Refah

Nevzat Şavluk

Zafer Partisi

Kemal Alper Ürünker

Saadet

Murat Çeker

HÜDA PAR

Abdurrazzak Temel

DEVA Partisi

İltan Ekmekçioğlu

KARTAL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI?

Sandıklar açılıp oy sayımına başlandıktan sonra ilk veriler Yüksek Seçim Kurulu'nun duyurusuyla birlikte paylaşılacak. YSK'nin açıklaması sonrası haberimiz güncellenecektir.


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