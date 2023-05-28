Kastamonu Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kastamonu'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:15

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:15

Kastamonu'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KASTAMONU CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kastamonu'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 90'ı açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KASTAMONU'DA NE KADAR OY ALDI?

Kastamonu'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 31.77 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KASTAMONU'DA NE KADAR OY ALDI?

Kastamonu'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 68.23 oy aldı.

14 MAYIS KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kastamonu seçim sonuçları! Kastamonu'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kastamonu'da kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KASTAMONU'DA KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'da yüzde 65.49 oranla oy aldı

KEMAL KILIÇDAROĞLU KASTAMONU'DA KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kastamonu'da yüzde 26.64 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KASTAMONU'DA KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kastamonu'da yüzde 7.12 oranla oy aldı.