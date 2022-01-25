Kastamonu'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Kastamonu'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD terör örgütünün çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında adreslerine baskın yapılarak gözaltına alınan 7 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
SINIRDA YAKALANDI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde de, bir IŞİD mensubunun Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, IŞİD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen IŞİD mensubu, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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