Katledildiği yerde anıldı: Başak Cengiz’ler ölmedi

Yayınlanma: 25.11.2023 - 13:09

Güncelleme: 25.11.2023 - 13:09

25 Kasım Kadına Karşı Şiddeti Önleme Günü’nde Ataşehir’de katledilen Başak Cengiz öldürüldüğü yerde anıldı. Ataşehir Kent Konseyi’nin düzenlediği anmada yapılan açıklamada “Kadına Şiddete Hayır” sloganları atıldı.

Anmaya CHP Ataşehir İlçe Örgütü ile İlçe Başkanı Celal Yalçın ile Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şehnaz Yabar da katıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü; 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararı ile ilan edilmiştir.

Kadına yönelik şiddet, kadına kadın olduğu için yöneltilen veya orantısız biçimde kadınları etkileyen şiddettir.

Kadına yönelik şiddet ister kamusal alan ister özel alanda meydana gelsin, kadınların fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine ve onurunun zedelenmesine yol açmaktadır.

Kadına yönelik şiddet, toplum açısından yıkıcı etkisi bulunan küresel bir olgudur.

Türkiye genelinde kadınların, yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları psikolojik şiddet oranı yüzde 44, ekonomik şiddet oranı yüzde 30, cinsel şiddet oranı ise yüzde 12'dir.

Türkiye'de her 10 kadından 4'ü şiddet mağdurudur. Somut yönde adımlar atılmadığı için cinayetler devam ediyor.

2023'ün ilk 10 ayı itibarıyla Türkiye’de 348 kadın katledildi. Türkiye’de kadın cinayetlerinin her gün bir önceki günden daha da artarak büyüğünü üzülerek görmekteyiz. Her gün kadınlar öldürülüyor ardı ardına isimleri sıralanıyor birer birer. Balıkesir'den Ayşe, Diyarbakır'dan Hasret, Sultangazi'de Şadumane, Bodrum'da Figen, bu sabah ise Çankırı'dan Keziban eklendi şimdi listeye.

Münevver Karabulut, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Güldünya Tören, Pippa Baca, Başak Cengiz gibi ismini sayamadığımız binlerce kadın, masumca sokakta yürürken, savaştan kaçarken,katledildi töre cinayetine kurban gitti, kocasının ve ailesinin şiddetine maruz kaldı.

Türkiye'de artık; Şiddete sıfır tolerans anlayışının tüm plan, program ve politikalara yerleştirilmesi, Koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunulmasına yönelik kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, Şiddetle topyekün mücadele için toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılmasını istiyoruz.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesi ile kadına yönelik şiddetin son bulduğu ve hak ve özgürlüklerden yararlanma noktasında cinsiyet eşitliğinin sağlandığı bir dünya temenni ediyoruz.

Bu toplanmayı gerçekleştirdiğimiz sokağa adını veren, ardında ateşi hiç sönmeyecek bir aile, gidilemeyen bir düğün, hasreti hiç dinmeyecek arkadaşlar bırakan Başak Cengiz’i saygı ve sevgiyle anıyoruz. Türkiye'de kadın cinayetlerinin ve şiddetlerinin bir an önce son bulmasını istiyoruz!”