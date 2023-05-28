Kayseri Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 19:17

Güncelleme: 28.05.2023 - 19:17

Kayseri'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS KAYSERİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Kayseri'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 91.6'sı açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA KAYSERİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Kayseri'de Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.59 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA KAYSERİ'DE NE KADAR OY ALDI?

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67.41 oy aldı.

14 MAYIS KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Kayseri seçim sonuçları! Kayseri'de Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Kayseri'de kaç oy aldı?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN KAYSERİ'DE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de yüzde 63.37 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU KAYSERİ'DE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de yüzde 27.45 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN KAYSERİ'DE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Kayseri'de yüzde 8.82 oranla oy aldı.