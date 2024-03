Keçiören’in ‘Devrimci Muhtarı’ Ali Gölpunar seçimlere hazırlanıyor: ‘Halkın sorunlarını halkın dayanışmasıyla çözelim’

Yayınlanma: 25.03.2024 - 16:24

Güncelleme: 25.03.2024 - 16:47

Ankara’da Keçiören ilçesinin 19 Mayıs Mahallesi'nin ‘Devrimci Muhtarı’ olarak tanınan Ali Gölpunar, 31 Mart 2024’te düzenlenecek yerel seçimlerde yeniden aday oldu.

Cumhuriyet’e konuşan ‘Devrimci Muhtar’ 20 bin nüfuslu mahallede geçtiğimiz 15 yıl boyunca yapılanları ve gelecekte yapmak istediklerini anlattı.

“20 YILDIR ASFALT ATILMAYAN SOKAKLAR YENİLENDİ”

Mahallenin altyapı, park ve bahçeler gibi sorunlarına müdahale ettiklerini kaydeden Gölpunar; “Kullanım dışı kalan birçok asfalt ve kaldırımların yenilenmesini sağladık. 20 yıldır asfalt atılmayan Gülnihal, Çağan, Şahinler gibi sokakların asfaltları yenilendi. Yine birçok parkın onarımını ve spor aletlerinin yapılamasını sağladık. Mahallemizde ulaşım sorunu uzun yıllardır çözülemeyen problemleri barındırıyor. Bazı seferler otobüs ve dolmuş seferleri için 11 bin imza topaldık. Yeterli olmasa da hastaneler ve teknik okullara dolmuş seferleri düzenli hale geldi. 20 dakikada bir otobüs seferleri düzenlenmeye başladı” diye konuştu.

“VEREN ELİN ALAN ELİ GÖRMEDİĞİ BİR ANLAYIŞ”

Covid-19 salgınının yaşandığı dönemdeki muhtarlık faaliyetlerinden bahseden Gölpunar, “65 yaşı üzeri vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın sorunlarıyla canla başla çalıştık. Dezenfektan ekibi kurarak okullarımızı ve binalarımızı temizledik. Vefa ekibimizle 7/24 market alışverişi, eczane, maaş çekimi, doktor gibi tüm sorunlarla ilgilenmeye çalıştık. ‘Veren elin alan eli görmediği’ bir anlayışça ihtiyaç sahiplerini belirleyerek toplumsal dayanışmayı görünür kıldık” ifadelerini kullandı.

“DAYANIŞMA EZİLENLERİN İNCELİĞİDİR”

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birisi olan 6 Şubat depremlerinde bölge halkıyla ilk günden dayanışma ilişkisi kurduklarını belirten Gölpunar, “İlk hafta temizlik, hijyen, gıda, su ve battaniyeden oluşan 3 kamyon malzeme gönderdik. Mahallemize gelen depremzedeleri evlere yerleştirme, konut, eşya, iş olanakları bulma gibi durumlarda yardımcı olmaya çalıştık. 25 ailemizi mahallemizde yaşayabilecek bir şekilde barınmalarını sağladık. Bölgeden gelen yaklaşık 500 haneye gıda, temizlik, eşya gibi ihtiyaçların karşılanmasında yardımcı olduk. Tüm bunları yaparken ‘Dayanışma ezilenlerin inceliğidir’ anlayışı ile hareket ettik” dedi.

“KADIN DAYANIŞMA ATÖLYESİ: GÖRÜNMEYEN EMEĞİN GÖRÜNÜR KILACAĞI BİR ANLAYIŞ”

19 Mayıs Mahallesi’nin diğer mahallelerden ayıran temel özelliği altyapı, park bahçeler, okul binalarının tadilatı gibi çalışmaların yanında muhtarlığın kurduğu ‘Kadın Dayanışma Atölyesi’ ve ‘Gençlik Kültür Evi’ oluşturuyor. Atölyeye mahallede her yaştan kadın ve genç katılım sağlıyor, katkı sunuyor. Gölpunar, atölyenin amacının şu sözlerle anlattı:

“Panel, söyleşi, sergi, kermes, tiyatro, iğne oyası, tel kırma, takı tasarım, diksiyon, resim, İngilizce kurslarımız var. Her 8 Mart Kadınlar gününde etkinlik ve şenlikler düzenledik. Atölye aynı zamanda kadınların dayanışmayla güçlenebileceği, kendi sözlerini söyleyebilecekleri, her türlü ayrımcılığa karşı görünmeyen emeğin görünür kılacağı bir anlayışı yarattı. Aynı zamanda yozlaşmış kültüre karşı her yıl düzenli olarak ücretsiz halk şenliği organize ediyoruz, bağlama ve gitar kurslarımız halk kültürünün korunmasına da sebep oluyor. Tiyatro, semah gruplarımız var, mahalleli tiyatro izliyor aynı zamanda oynamaya çalışıyor.”

“62 YAŞINDAKİ CANALP, ATÖLYE ARACILIĞIYLA OKUMA YAZMA ÖĞRENDİ”

Gölpunar, eğitim atölyelerinin katkısıyla yaşadığı bir örneği de anlattı. Eğitim faaliyetleri kapsamında mahallede yaşayan 62 yaşındaki Nurcan Canalp, atölye desteğiyle okuma yazma öğrendi. Canalp, ilk mektubunu Gölpunar’ı seçimlerde desteklemek için yazdı. Canalp, yazdığı mektupta, “Bizim için açmış olduğunuz okuma yazma kurusu için çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık seçimlerin başlarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı. Gölpunar, bu mektubu, “Benim için muhtarlık aslında budur. Okuma yazma bilmeyen bir yurttaşın onu öğrenmesidir” dedi.

“3 BİN ÖĞRENCİNİN DERS ALMASINI YARDIMCI OLDU”

İktidarın 22 yıldır eğitim sistemine büyük zarar verdiğini vurgulayan Gölpunar, mahallede kurdukları ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından denetlenen Gençlik Kültür Evi’nin kapsamını da anlattı. ‘Paralı eğitim’ eleştirisi yapan Gölpunar, “Eğitimin paralı hale getirildiği, parası olmayana okuma şansı tanımadığı günümüzde ancak dayanışma ağlarıyla ayakta kalabileceğimiz bilinciyle ilköğretimden liseye kadar ücretsiz dayanışma dersleri düzenledik. 15 yılda tam 3 bin öğrencinin ders almasına yardımcı olduk.”