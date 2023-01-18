Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'doğalgaz' tepkisi: 'Neyi bekliyorsunuz?'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğalgaz fiyatlarına tepki gösterdi. AKP'ye çağrı yapan Kılıçdaroğlu, "Neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:54
Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'doğalgaz' tepkisi: 'Neyi bekliyorsunuz?'
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaştığı mesajla doğalgaz fiyatına tepki gösterdi, AKP'ye çağrı yaptı.

"FATURALAR HÂLÂ CAN YAKIYOR"

İktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa'da bu ay yüzde 80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?" mesajını paylaştı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu doğalgaz

En Çok Okunan Haberler