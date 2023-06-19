Kemal Kılıçdaroğlu başkanlarla görüşecek

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:44

Toplantıda seçim değerlendirilmesi ve kongre süreçlerinin ele alınması bekleniyor. Ayrıca başkanlardan bazılarının görüşmede “örgütlere daha fazla önem verilmesi, seçimlerde aday gösterilirken örgütlerin fikrine danışılması” gibi konuları gündeme getireceği söyleniyor.

Öte yandan, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta yaptığı görüşmede, buluşma yeri son ana kadar saklanmıştı. Kılıçdaroğlu’nun Canan Kaftancıoğlu ile görüşmesi ise kamuoyuyla paylaşılmamış ve görüşmeye dair görüntü de servis edilmemişti.

Bu kapsamda partide genel anlamda parti içindeki seçim sonuçları değerlendirmesine ilişkin şimdilik “sessizlik” gözlemleniyor. Partinin il başkanları konuyla ilgili “Parti içi meseleleri açık konuşmak doğru değil” yorumunu yapıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu da Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşme sonrasında “Hiçbir zaman parti içindeki meseleleri seviyenin daha ötesinde paylaşmadım, paylaşmayı da doğru bulmam” ifadelerini kullanmıştı.