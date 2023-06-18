CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.06.2023 - 15:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Babalar Günü mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Babalar Günü mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı şu şekilde: 

"Sabırla öğreten, şefkatiyle saran, sevgisi ve koruyucu kanatlarıyla bir ömür güvende hissettiren, çocukları ve ailesi için mücadele etmeye ömrünü adayan, fırtınalı günlerin kaptanı, güzel günlerin mimarı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun."


Kemal Kılıçdaroğlu Babalar Günü mesaj

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