Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendi: Birlikte değiştireceğiz

Yayınlanma: 06.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.05.2023 - 03:29

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin’de seçim mitingi düzenledi. Kürsüye ilk Mansur Yavaş çıktı. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin “İnşallah Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçeceğiz” ifadelerini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise konuşmasına gençlere seslenerek başladı. Kılıçdaroğlu, “Dünya siyaset tarihi gençleri yazacak. Dünya gençliği için de örnek olacaksınız” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değişeceğiz. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek ve Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz.”

"SARAYLARDA GÖZÜM YOK"

Depremzedelere yönelik vaadini anlatan Kılıçdaroğlu “Evleri yıkılan, dükkânları yıkılan bütün depremzedelerin evlerini, işyerlerini yapacağım ve 5 kuruş almadan teslim edeceğim” diye konuştu. Emeklilere de seslenen Kılıçdaroğlu “Kurban Bayramı’nda emekli gidecek bankadan 15 bin lira parasını çekecek. Diyorlar ki parayı nerden bulacaksın? Onlar gibi beşli çeteye değil esnafa, çiftçiye dağıtacağım ben. Sözüm söz. Alın terinizin karşılığını alacaksınız. Öyle saraylarda gözüm yok. Ben sizler gibi yaşamaya alışkınım. Saraylar bize göre değil. Atatürk’ün Çankaya’sına çıkacağım” dedi.

“Herkesin kimliği, inancı, yaşam tarzı benim başımın üstüne” diyen Kılıçdaroğlu, “7-8 yerden maaş alma dönemini sona erdireceğim. Terör örgütünün saldırısına uğrayan benim ama ben suçlanıyorum. Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim” ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul için bir yasa çıkaracağını ve kentin nüfusunun 5 yılda 2.5 milyon azalacağını da sözlerine ekledi.