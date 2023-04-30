Kemal Kılıçdaroğlu, 'Girişilecek en pis işleri biliyorum' demişti... CHP'li Tuncay Özkan'dan 'kara propaganda' açıklaması
CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı, "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" paylaşımının ardından CHP'li Tuncay Özkan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı liderlerinin yurttaşlarla bir araya geldiği İzmir Büyük Millet Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Özkan, "İsim isim belgeler var" dedi.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 14 gün kaldı. Millet İttifakı liderleri İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki mitingde yurttaşlarla bir araya geldi. Yüz binlerce yurttaş, Cumhuriyet ve Gündoğdu meydanlarını doldurdu.
Liderlerin sahneye çıkmasına dakikalar kala CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde iktidarın kutuplaştırıcı ve hedef gösterici söylemlerinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaparak, "Seçime gidiyoruz, savaşa değil. Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" ifadelerini kullandı.
"İSİM İSİM BELGELER VAR"
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Özkan, kara propagandaya maruz kaldıklarını belirterek "Yurtdışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. Esenyurt'ta basılan broşürün devamını sağlayacak görüntüler ve ses kayıtları var. Bunlarla ilgili olarak Genel Başkanımızın elinde çok güçlü, isim isim belgeler var" açıklamasında bulundu.
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