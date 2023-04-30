Kemal Kılıçdaroğlu: Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhur İttifakı’nın son seçimlerde yüzde 72 oy aldığı ve geçen yıl partisinin yaptığı üye katılım töreninde “Artık hiçbir yer kale değil” dediği Kayseri ve Isparta’da miting yaptı. Kayseri’de yoğun ilgiyle karşılanan Kılıçdaroğlu, güvenlikleri aşarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir gençle de kürsüde poz verdi.

Kılıçdaroğlu şu mesajları verdi: “Yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar. 22 yıldır yapamadılar. O tren buraya gelecek. Kayseri’yi demiryoluyla Mersin’e, İskenderun’a bağlayacağız. Atatürk Havalimanı’nı Uzay araştırma merkezi yapacağımızı söyledik kıyamet koptu. Atatürk’ün hayallerini gerçekleştireceğiz. Gençler, benim umudum sizsiniz. Beni çok rahat eleştirebileceksiniz.”

Mansur Yavaş da meydandaki kalabalığı göstererek “Kayseri kararını vermiş” dedi. İktidarın “şampanyayla kutlayacaklar” sözüne tepki gösteren Yavaş, “Şampanya diyenler pudra şekeriyle geziyor” dedi. İktidarın ücretsiz doğalgaz kararını anımsatan Yavaş, “Seçime gidince vatandaş akıllarına geldi. Kışın neredeydiniz?” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’na güvendiğini söyleyen Temel Karamollaoğlu ise “Kemal Bey’in her tavrı, mesajı gönlümüzde taht kurdu” ifadelerini kullandı. DEVA Partisi’nden FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz davaları kumpasıyla ilgili gelen çıkışlar tartışılırken, Ali Babacan kürsüye “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla geldi. Babacan da “Hep beraber arkadaşlar” karşılığını verdi.

(Çetin Arık)



ÇETİN ARIK’A GÖREV

Kılıçdaroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık’ın bakan yardımcısı olarak yürütmede görev alacağını açıkladı. Arık’ın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev alabileceği belirtiliyor. Cumhuriyet’e konuşan Arık, “Herkeste çok büyük bir coşku vardı. Benim özel gereksinimli ailelerle ilgili çalışmalarım biliniyor” dedi.

Fotoğraflar: Necati Savaş