Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Kul hakkı nedir?

Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:07

Güncelleme: 30.04.2023 - 03:17

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat'la ilgili gece yarısı sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Paylaşımına "Kul hakkı nedir?" sorarak diye başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL. Bugünkü kurdan yaklaşık 40 milyar Dolar eder. İşte kul hakkı budur. Tefecilerin elindeler! Biz yatırım diyoruz, elbette şok geçirirler…"