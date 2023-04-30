Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Kul hakkı nedir?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 03:07
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Kul hakkı nedir?
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kur Korumalı Mevduat'la ilgili gece yarısı sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Paylaşımına "Kul hakkı nedir?" sorarak diye başlayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bu sene yaklaşık 526 milyar TL faiz ödeyecekler, Kur Korumalı Mevduat için de yaklaşık 200 milyar TL. Toplamda 726 milyar TL. Bugünkü kurdan yaklaşık 40 milyar Dolar eder. İşte kul hakkı budur. Tefecilerin elindeler! Biz yatırım diyoruz, elbette şok geçirirler…"


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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