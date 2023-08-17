Kemal Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş Veli'yi andı

Yayınlanma: 17.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 17.08.2023 - 03:00

Hacı Bektaş Veli, vefatının 752. yılında Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesinde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Ulusal 34. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri Programı 19 Ağustos Cumartesi akşamına kadar devam edecek.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu etkinliklere katıldı. Kılıçdaroğlu ilk olarak belediyeyi ziyaret etti. CHP lideri, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hiçbir soru almadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi KİPTAŞ Mihmandar Projesi’ni inceledi. Kılıçdaroğlu, yol boyunca kendisini selamlayan yurttaşlarla tokalaştı.

Kılıçdaroğlu sonrasında da Nilgün ve Sırrı Bektaş Müze ve Sanat Evi’nin açılışını gerçekleştirdi ve müzeyi gezdi. Kılıçdaroğlu daha sonra müzenin önündeki dans gösterilerini izledi ve etkinliğe katılanlara plaketlerini takdim etti. Ardından da Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nı ziyaret etti ve belediyenin sosyal tesisinde partililerle yemek yedi.

YANGIN ÇIKTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyareti öncesinde dergâhta nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Belediye ekipleri ve itfaiye yangına müdahale etti. Bu nedenle basın mensupları dergaha alınmadı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Necati Savaş