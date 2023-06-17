Kemal Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla bir araya gelecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. İki ismin görüşmesine ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yarın da seçim sonrası ilk defa partisinin il başkanları ile bir araya gelmesi bekleniyor. Başkanlar arasında Kılıçdaroğlu’na seçim sonuçları nedeniyle eleştirilerini ileten isimler de bulunuyor. Toplantıda seçim sonuçlarının yanı sıra kongre süreçlerinin de ele alınabileceği belirtiliyor.
(Özgür Özel)
Ayrıca başkanların görüşmede “örgütlere daha fazla önem verilmesi, seçimlerde aday gösterilirken örgütlerin fikrine danışılması” gibi konuları gündeme getirmesi de bekleniyor. Adaylık ilanı yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in ise “açıklamalarının yankılarını takip ettiği bir dönemde olduğu” belirtiliyor.
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