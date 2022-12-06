Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti: Narkotikten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması

06 Aralık 2022 Salı, 22:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi üzerine TBMM Genel Kurulu'nda 'uyuşturucu ticareti' konusunda çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Bataklık Soruşturması'nı anımsatarak şu 4 soruyu sormuştu:

"Süleyman Soylu'nun "Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı?

Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırbistan'daki uyuşturucu çetesi lideri nasıl oldu da İstanbul'un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi elini kolunu sallayarak onu öldürdü?

Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim? Soylu, Kolombiya'daki makamlarla işbirliğine neden direndi?

Mustafa Çalışkan ile ne derdiniz var? FETÖ ile, uyuşturucu ile mücadele eden bu kişiyi neden bu konuma getiriyorsunuz?"

BAKAN KILIÇDAROĞLU'NA HAKARET ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı Twitter'dan hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu. Soylu, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" ifadelerini kullanmıştı.

SOYLU HAKKINDA 5 KURUŞLUK DAVA AÇILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "şerefsiz" ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Soylu'ya karşı 5 kuruşluk hakaret davası açmıştı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; ‘Şerefsiz’ hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız” ifadelerini kullanmıştı.

NARKOTİK'TEN 'BATAKLIK SORUŞTURMASI' AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu'nun, gündeme getirdiği 'Bataklık Soruşturması' ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. pic.twitter.com/Y0rsUkfo6l — Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (@NarkotiksmDB) December 6, 2022

Açıklamada şunlar kaydedildi: